Первый детский технопарк «Кванториум» открылся в Пскове

Псков, , 17:44 — REGNUM В Пскове сегодня, 13 декабря, торжественно открылся первый детский технопарк «Кванториум». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, символическую красную ленточку на церемонии открытия держали два квадрокоптера.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что из регионального бюджета на оплату труда преподавателей детского технопарка уже выделено 4,3 млн рублей, в 2019 году на работу «Кванториума» запланировано более 15 млн рублей.

Эти средства, по словам главы региона, позволят ежегодно обучать в «Кванториуме» более чем 800 детей. Ведерников рассчитывает, что детский технопарк поможет региону в решении проблемы привлечения и сохранения профессиональных кадров, а также сможет обеспечить Псковскую область профессионалами нового поколения.

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Второй «Кванториум» власти Псковской области хотят открыть в Великих Луках в партнёрстве с ПАО «Транснефть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на создание технопарка «Кванториум» Псковской области из федерального бюджета было выделено 77 млн рублей. В технопарке созданы шесть проектных лабораторий: аэро-, робо-, гео‑ и наноквантумы, хайтек-цех и лаборатория виртуальной реальности. Обучение дети будут проходить бесплатно.

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