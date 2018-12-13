Риск развития инфаркта выше всего в канун Рождества — исследователи

Лунд, Швеция, , 16:35 — REGNUM Риск развития инфаркта повышается примерно к десяти часам вечера накануне Рождества, особенно для самых пожилых и самых больных людей, и в основном из-за повышенного эмоционального стресса. В этом состоит вывод шведского исследования, крупнейшего на сегодняшний день среди прочих на эту тему, сообщает 13 декабря AMNA.

Риск инфаркта возрастает также в день Рождества (но он уже ниже, чем накануне), в Новый год (но не накануне). Исследователи во главе с доктором Дэвидом Эрлинге из Отдела кардиологии Лундского университета и Университетской больницы города, опубликовавшие свои результаты в британском медицинском журнале BMJ, проанализировали данные около 283 000 случаев инфаркта миокарда за последние 16 лет.

Было установлено, что риск развития инфаркта на Рождество вырастает на 15% (а также в течение двух недель до и после), в то время как непосредственно в канун этого праздника рост риска достигает 37% — больше, чем в любой другой день в году. Риск возрастает у пожилых людей, при наличии тяжелых хронических болезней и сильных негативных эмоций, таких как гнев, тревога и печаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из США выяснили, что в большей степени на продолжительность жизни влияет количество нейронов в коре больших полушарий головного мозга. Ранее основными факторами длительности жизни считали массу тела и скорость метаболизма, однако эти показатели работают только в 20−30% случаев.