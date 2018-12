О влиянии дальнего космоса на смертность и соотношение мальчиков и девочек

Алексей Ретеюм, , 18:05 — REGNUM

ИА REGNUM предлагает вниманию читателей результаты только что законченного исследования, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма, в ходе которого было обнаружено неизвестное ранее явление — значительное сокращение продолжительности жизни людей и снижение рождаемости под влиянием ионизирующих галактических лучей.

* * *

Кто не изучал специальные разделы физики и астрономии, о галактических космических лучах знает, скорее всего, только то, что они существуют. Познакомившись с результатами, полученными автором этой статьи, читатель убедится, что это неоценённая опасность, угрожающая не только пилотам орбитальных станций и межпланетных кораблей, но и всем землянам. Обнаружено вредоносное действие ионизирующей радиации из глубин Вселенной, которое по размерам людских потерь превосходит урон от землетрясений, вулканических извержений, ураганов, наводнений и всех других стихийных бедствий, вместе взятых. Кроме того, повседневное облучение женщин и мужчин может приводить к сокращению рождаемости в мире на 1 млн человек в год. Выявлены также случаи космогенных аварий сложных технических систем.

Почему же наука, медицина и техника до сих пор фактически оставались в неведении относительно отдаленных последствий катастроф Млечного Пути на Земле? Причина, вероятно, в том, что влияние галактических космических лучей постоянно, оно, как правило, не имеет характера экстремальных событий, и важный сигнал из космоса заглушается шумом от множества местных факторов окружающей среды. Не случайно интересы исследователей (кроме занятых обеспечением безопасности космонавтов) сосредоточены на поиске в далеком прошлом следов, подтверждающих идею Отто Генриха Шиндевольфа об ускорении эволюции человека и всех живых существ после вспышек сверхновых звезд. Современные процессы, думается, требуют соответствующего внимания.

* * *

Известные эффекты ионизирующих излучений

Галактическое космическое излучение образуют протоны (их более 90% по количеству частиц), ядра гелия и других атомов, движущиеся с огромными скоростями. Эта радиация задерживается мощной магнитосферой планеты. Воздействуя на газы верхней атмосферы, она порождает так называемые ливни — вторичное излучение, достигающее земной поверхности и проникающее в живые организмы. Его компоненты обладают такими энергиями, которые способны ионизировать внутренние водные растворы, белки, нуклеиновые кислоты и другие молекулы в организме, приводя к их разрушению. Однако о биологических последствиях галактического облучения в настоящее время известно немногое. Действие легких составляющих, очевидно, аналогично довольно хорошо изученным эффектам, сопряженным с поступлением в среду обитания продуктов радиоактивного распада. Установлено, что ионизация влечет за собой гибель структур тканей, особенно тех, что находятся в состоянии постоянного деления. Это относится в первую очередь к эмбриональным и тканевым стволовым клеткам. Вместе с тем стимулируются процессы мутагенеза и канцерогенеза.

Результаты экспериментов и эпидемиологических исследований не оставляют сомнений в том, что любые ионизирующие излучения вредны для организмов, они всегда вызывают более или менее значительный рост заболеваемости и смертности. Поскольку степень ионизации возрастает пропорционально квадрату заряда частицы, тяжелые атомы должны быть особенно опасны, но, к сожалению, в этом отношении их почти не изучали. Вероятно, многозарядность создает условия и для бесконтактной передачи деструктивного импульса.

Теоретически, основываясь на факте относительно большей уязвимости женских X-хромосом, можно предполагать существование в природе явления нарушений пропорции рождающихся мужских и женских особей при повышенном фоне радиации. И действительно, опыты с мышами и крысами, проведенные ещё около полувека назад, показали существенное увеличение мужского потомства при действии ионизирующего излучения. Аналогичный вывод более 20 лет назад был получен эпидемиологами в одном из районов Северной Англии, где работавшие на местной ядерной установке отцы имели больше сыновей, чем другие родители. Масштабный демографический анализ, выполненный недавно в Германии, продемонстрировал резкое увеличение рождаемости мальчиков в России и Европе после чернобыльской аварии. Интересен феномен ненормального преобладания мальчиков среди родившихся около атомных электростанций.

В 2009 году в журнале Biology Letters было опубликовано сообщение о загадочной закономерности, которая прослеживается по двум сотням стран: от высоких широт к низким соотношение полов новорожденных существенно меняется в пользу девочек. Не найдя конкретной причины, автор статьи Кристен Навара ограничилась ссылкой на географические особенности эволюции человека. Знание пространственных вариаций галактических лучей позволяет дать логичное объяснение наблюдаемого сдвига. Мы имеем дело с одним из следствий защитного действия магнитосферы Земли, благодаря которому у магнитного экватора энергия космических частиц в несколько раз ниже, чем у полюсов, и соответственно они меньше повреждают X-хромосомы.

Что касается прямых свидетельств негативного воздействия галактических лучей на живые организмы, они получены в нескольких экспериментах с искусственными аналогами. Установлено, что облучение растений частицами с энергиями, близкими к середине спектра, ведет к летальным для клеток генетическим нарушениям. Пристального внимания заслуживают недавние эксперименты с животными по программе NASA, в ходе которых при хронической облучении на уровне ближнего космоса происходило ослабление когнитивных способностей головного мозга, включая память, из-за гибели нейронов и замедления нейрогенеза. Это заключение подтверждено коллективом сотрудников Объединенного института ядерных исследований и Института медико-биологических проблем РАН, изучавших изменение поведения крыс после контакта с протонами различных энергий. Роль ионизации многократно усиливается из-за эффекта «свидетеля», когда деструктивные процессы распространяются даже в клетках органов, защищенных от радиации. К сожалению, наука пока не располагает сведениями о том, какое влияние на организмы оказывает длительная ионизация.

Приведенные факты — они могут быть дополнены многими иными — указывают на целесообразность специального изучения биосферного отклика на галактическое излучение. Актуальность этой задачи становится ещё более очевидной, если учесть многочисленные признаки наличия климатического контроля со стороны космоса.

* * *

Планетное модулирование

Судя по имеющимся сведениям, интенсивность галактических космических лучей (ГКЛ) в далеком космосе постоянна, а в Солнечной системе они подвергаются модулированию, обусловленному периодическими усилениями солнечного ветра при смене циклов активности нашей звезды (см. Рис. 1. Источник: расчет по данным Института земного магнетизма, ионосферы и радиоволн РАН и World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number).

Интенсивность ГКЛ тесно связана с площадью солнечных пятен (см. Рис. 2. Источник: Ibid.), а также другими характеристиками состояния Солнца.

Приведенное выше определение условий прихода ГКЛ к Земле, строго говоря, недостаточно, так как остается неясным происхождение самой солнечной цикличности. Согласно широко распространенному мнению, она порождается процессами в недрах звезды. Но в таком случае возникает несколько вопросов, которые до сих пор не нашли никакого ответа.

Во-первых, в чём вообще причина необычных колебаний скорости ядерных реакций на Солнце.

Во-вторых, что обеспечивает сохранение цикличности на протяжении десятков и сотен миллионов лет.

В-третьих, почему генерируется именно 22-летний цикл с отличающимися друг от друга нечетным и четным 11-летними подциклами.

В-четвертых, как развивается сложная иерархия многолетних и многовековых циклов.

В-пятых, откуда берут начало различные нерегулярности в состоянии Солнца.

Опыт естествознания показывает, что все без каких-либо исключений циклические процессы в природе обязаны своим происхождением вращательному движению. Это наводит на мысль о вероятном контроле холодных небесных тел режима горячего небесного тела в Солнечной системе. Данное предположение очень легко проверить, для чего достаточно получить неоспоримые доказательства подчинения солнечного ритма обращению самой большой планеты — Юпитера. Особенно интересны с точки зрения оценки рисков при высокой интенсивности ГКЛ, моменты спокойного Солнца. Как видим (см. Рис. 3. Источник: расчет по данным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number), вероятность слабой активности действительно определяется местом газового гиганта на орбите, и во время его приближения она увеличивается почти в три раза по сравнению с этапом удаления.

Отсюда понятны закономерные различия интенсивности ГКЛ в годы далекого и близкого Юпитера (см. Рис. 4. Источник: расчет по данным Института земного магнетизма, ионосферы и радиоволн РАН).

Установленный факт связи энергии ГКЛ и движения Юпитера открывает возможность эмпирических обобщений на больших периодах. Дело в том, что регулярные наблюдения за ГКЛ ведутся в мире всего около 60 лет, а использование данных по солнечным пятнам ограничивает разнообразие циклов по структуре и длительности.

Значительный вклад в модулирование ГКЛ через солнечную активность вносит также Сатурн. Совместное движение двух планет-гигантов создает открытую ещё в глубокой древности 20-летнюю цикличность природы. (Подробнее о планетном контроле солнечной активности см. «Послеледниковая эпоха голоцена закончилась. Началась новая эпоха — нооцен» и «Связь Земли и Солнца через вихри эфира»).

Интенсивность ГКЛ определенно контролируется относительными положениями Юпитера и Сатурна (см. Рис. 5. Источник: по данным Института земного магнетизма, ионосферы и радиоволн РАН).

* * *

Рост рождаемости мальчиков

Для изучения последствий длительного воздействия ГКЛ на человека лучше всего подходят Финляндия, Швеция и Исландия. Выбор объясняют три обстоятельства: 1) давняя традиция тщательных статистических наблюдений за динамикой населения, 2) полное или почти полное отсутствие социально-экономических потрясений и 3) северное географическое положение, облегчающее задачу выявления потенциально возможных космогенных эффектов.

Ход работы в существенной мере был предопределен постановкой своего рода сверхзадачи. Требовалось, прежде всего, обнаружить увеличение доли мальчиков в числе новорожденных при высокой интенсивности ГКЛ как важнейшего индикатора биологически значимой ионизации. На возможность положительного решения указывал незамеченный ранее феномен сходных изменений в соотношении полов у родившихся в соседних странах, которое отражали, по-видимому, усиливающееся негативное воздействие дальнего космоса при снижении солнечной активности (см. Рис. 6. Источник: расчет по данным Statistics Finland и Statistics Sweden).

Сопоставление значений демографического индекса в Финляндии и уровней солнечной активности в 1760—2010 годах дало убедительное свидетельство реальности рассматриваемой связи (см. Рис. 7. Источник: расчет по данным Statistics Finland и World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number).

В статистике Швеции мы находим подтверждение установленной закономерности (см. Рис. 8. Источник: расчет по данным Statistics Sweden и World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number).

Космогенный генетический эффект, отмеченный выше, четко выражен в демографической аномалии Исландии, возникшей в эпоху ослабления солнечной активности (см. Рис. 9. Источник: расчет по данным Statistics Iceland и World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number).

Таким образом, можно с уверенностью говорить о существенных демографических последствиях влияния ГКЛ на хромосомы человека в условиях высоких широт.

* * *

Пониженная рождаемость и повышенная смертность

Основываясь на многочисленных фактах высокой способности ГКЛ ионизировать клеточные молекулы у живых организмов, можно предполагать, что в годы минимума солнечной активности должны наблюдаться явления пониженной рождаемости и повышенной смертности населения. Для проверки этой гипотезы хорошо подходит метод наложенных эпох, предложенный Чарльзом Кри, суть которого состоит в осреднении величин выбранных показателей по частям многодневных или многолетних фиксированных периодов. Поскольку начало и конец солнечных циклов по шкале относительного времени никогда не совпадают, проще и эффективнее использовать характерные даты обращения Юпитера вокруг Солнца. Как мы убедились ранее, время прохождения планетой перигелия, как правило, отмечено значительным ослаблением солнечной активности. Нельзя также исключать в данном случае следствия проникновения в биосферу мощного электромагнитного поля Юпитера.

Уже первый этап обработки статистических материалов по Финляндии открывает неожиданную картину исключительно серьезного воздействия космического фактора на здоровье населения при амплитуде показателей рождаемости и смертности, достигающей 20% (см. Рис. 10. Чтобы устранить информационный шум от долговременных колебаний показателей, осреднение здесь и далее вначале производилось отдельно по каждому циклу, введена поправка на тренд. Источник: расчет по данным StatisticsFinland).

Приведенная выше демографическая информация нуждается в дополнении, так как нужно знать, как именно реагирует каждый пол человека и разные репродуктивные клетки на рост интенсивности ГКЛ.

Финская статистика смертности фиксирует негативную реакцию человека, живущего в Субарктике и Арктике, на ионизирующее галактическое излучение, независимо от пола. Однако у женского пола она, естественно, проявляется более ярко (см. Рис. 11. Источник: расчет по данным Statistics Finland и World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number).

В Швеции динамика общей рождаемости и смертности при переменном действии космического фактора очень близка к тому, что происходит в Финляндии — та же большая амплитуда колебаний показателей (см. Рис. 12. Источник: расчет по данным Statistics Sweden).

Высокая интенсивность ГКЛ при ослаблении солнечной активности резко меняет соотношение чисел родившихся и умерших. Лучшим примером могут служить последствия наступления минимума Дальтона в начале XIX века (см. Рис. 13. Источник: расчет по данным Statistics Sweden и World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number).

В несколько меньших масштабах событие повторилось через примерно 90 лет, то есть у следующей временной границы цикла Ганского-Глейссберга (см. Рис. 14. Источник: Ibid).

Как и следовало ожидать, человеческий отклик на аномальное усиление солнечной активности противоположен по характеру. Это в полной мере касается события, произошедшего спустя примерно 180 лет после минимума Дальтона, когда закончилась целая совокупность больших солнечных циклов — 179-летний (состоящий из двух циклов Ганского-Глейссберга), 1430-летний (179 лет х 8), 11 340-летний (1430 лет х 8) и др. (см. Рис. 15. Источник: Ibid).

По статистическим рядам Исландии с началом, датируемым серединой XIX века, могут быть прослежены длинные демографические волны, порожденные солнечными циклами. Этой цели отвечают два индикатора: отношение величин смертности мужчин и женщин и отношение рождаемости и смертности. Оба показателя говорят нам о существенных последствиях вариации солнечной активности (см. Рис. 16 и 17. Источник: расчет по данным Statistics Iceland и World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number).

При столь значительных последствиях действия ионизирующих галактических излучений на организм человека, вероятно, должны возникать и какие-то поведенческие отклонения из-за нарушения функций центральной нервной системы. Материалы демографических наблюдений позволяют поставить уникальный критический эксперимент для проверки этой гипотезы. Если она справедлива, при двух самых крупных положительных аномалиях солнечной активности за все время астрономических инструментальных наблюдений, разделенных 179-летним периодом (основной цикл Солнечной системы), должны были происходить аналогичные изменения числа людей, решившихся на серьезный шаг — вступление в брак. Речь идет о 1778 и 1957 годах в Швеции. И действительно, в событиях тех лет есть общие черты (см. Рис. 18. Источник: расчет по данным Statistics Sweden и World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number).

* * *

Заключение

Демографическая статистика дает нам убедительные доказательства вредоносного действия галактических лучей на людей, проявляющегося в сокращении рождаемости, увеличении смертности и нарушении структуры человеческих популяций на всех возрастных уровнях. По ориентировочным расчетам, речь идет о ежегодных потерях 2−3 млн человек в год. Как же избежать космической опасности, если она подстерегает нас даже дома? В последние годы многое сделано для контроля световых потоков в жилищах и общественных зданиях. Задача обеспечения защиты от ионизирующих высокоэнергетических частиц несравненно сложнее, но к её решению надо приступать без промедлений, принимая во внимания вполне реальную перспективу снижения солнечной активности в течение многих лет.

