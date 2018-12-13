Четверг, 13 Декабря 2018 года
14:51:44 МСК

В Японии намерены вызвать искусственный метеоритный дождь

Наука

400 металлических шариков при вхождении в плотные слои атмосферы будут сгорать и вызовут эффект метеоров

Токио, 13 декабря 2018, 14:39 — REGNUM  Япония планирует вызвать искусственный метеоритный дождь. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую компанию ALE.

Отмечается, что японское космическое агентство JAXA намерено в январе 2019 года запустить ракету-носитель «Эпсилон-4» и вывести на орбиту спутник. В него будут загружены 400 металлических шариков, диаметр каждого из которых не превышает одного сантиметра.

Предполагается, что весной 2020 года они будут выпущены и при вхождении в плотные слои атмосферы будут сгорать и вызовут эффект метеоров.

Читайте также: Москвичи увидят в декабре два звездопада

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить