Проект ПНИПУ признан победителем конкурса инноваций в аэрокосмонавтике

Жуковский, Московская область, , 13:04 — REGNUM Победителем III Ежегодного конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли, финальная часть которого прошла в подмосковном Жуковском, признан проект Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) «Создание отечественного оборудования и технологий финишной прецизионной обработки деталей аэрокосмической техники», сообщает 13 декабря пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского.

Как пояснил доцент кафедры «Материалы, технологии и конструирование машин» ПНИПУ Алексей Шафранов, новизна работы учёных заключается в уникальной кинематике плоскодоводочных и хонинговальных станков. Благодаря ей инженеры сумеют удешевить их производство, уменьшить массу, энерго‑ и металлоемкость оборудования. При этом у разработанных нет аналогов в мире.

Второе место досталось проекту Научно-производственного объединения «Центротех» (Свердловская область), предложившему создание радиопрозрачных обтекателей аэронавигационной аппаратуры для гражданской и военной авиации. Третье — компании «Технодинамика», представившей проект «Система нейтрального газа самолета».

Конкурса инноваций в аэрокосмонавтике проводится среди проектов научных коллективов вузов, организаций и предприятий отрасли в третий раз. В 2018 году партнерами конкурса выступили Минпромторг России, Минобрнауки России, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Сколковский институт науки и технологий, НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», ПАО «ОАК», холдинг «Вертолеты России».

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