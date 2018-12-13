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Археологи нашли в Денисовой пещере кусочек «карандаша»

Наука

Он представляет собой кусочек красного железняка, гематита

Новосибирск, 13 декабря 2018, 12:29 — REGNUM  Учёные из Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили в Денисовой пещере кусочек красного железняка, гематита, который мог использоваться в художественных целях. Об этом 12 декабря сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам директора института Михаила Шунькова, конкретное применения этого предмета пока остается неизвестным. Предположительно, он использовался в художественных целях, в качестве «карандаша».

"Это природный пигмент, зафиксированный в виде так называемого карандаша. Поскольку видно, что он был обработан, мы его можем воспринимать как артефакт», — сказал Шуньков.

Он также отметил, что это первая находка подобного рода в Денисовой пещере. В палеолите Алтая такие предметы встречались на еще одной стоянке в Центральном Алтае. Другие примеры применения красителей на ранней стадии верхнего палеолита учёным не известны.

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Археология
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