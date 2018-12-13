Крыловский центр представил макет ландшафтной аэродинамической трубы

Москва, , 11:49 — REGNUM Макет ландшафтной аэродинамической трубы представили специалисты Крыловского государственного научного центра (Санкт-Петербург) в рамках выставочной экспозиции Форума 100+, который проходил в Екатеринбурге на прошлой неделе. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе центра.

«Большой интерес к данному экспериментальному стенду участников и гостей Форума 100+, особенно проектировщиков, объясняется наличием требования об экспериментальном определении ветровых и снеговых нагрузок в специализированных аэродинамических трубах в российских руководящих документах по проектированию уникальных сооружений», — говорится в сообщении.

Крыловский центр принял участие не только в выставочной, но и деловой программе Форума. Заместитель начальника отделения гидроаэродинамики Сергей Соловьев выступил на мероприятии в качестве докладчика и модератора двух секций, в ходе которых рассматривались вопросы мостостроения.

Он представил доклады, в которых проанализированы вопросы аэродинамической устойчивости большепролетных мостов и комплексного научного сопровождения проектирования внеклассных мостов. Выступление вызвало живой интерес не только у инженеров и проектировщиков мостов, но и у членов Российской академии архитектуры и строительных наук в части проведения аэродинамических исследований мостов в ландшафтной аэродинамической трубе Крыловского центра.

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