Астронавт Хейг рассказал об ожиданиях перед предстоящим полетом на МКС

Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Астронавт Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (НАСА) Ник Хейг рассказал, что главное для него во время предстоящего полета на Международную космическую станцию (МКС) — «добраться до орбиты», сообщает РИА Новости.

«Для меня — это достичь орбиты», — сказал Хейг на брифинге, отвечая на вопрос о его ожиданиях от предстоящего полета.

Он также рассказал, что надеется совершить выход в открытый космос и испытать чувство невесомости.

Напомним, следующий пилотируемый полет на Международную космическую станцию состоится 1 марта 2019 года. В состав экипажа войдут космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые находились на борту «Союза» во время неудачного запуска 11 октября, а также астронавт Кристина Кох.

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