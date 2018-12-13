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Эрдоган официально учредил космическое агентство Турции

Наука

Агентство будет разрабатывать и реализовывать национальные космические программы страны

Анкара, 13 декабря 2018, 09:33 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим указом создал в стране космическое агентство, сообщает 13 декабря Resmi Gazete.

Отмечается, что созданное агентство будет разрабатывать и реализовывать национальные космические программы, а также развивать международные связи в данной сфере. Агентство будет связано с министерством промышленности и технологий Турции и финансироваться из государственного бюджета.

Напомним, ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил о росте количества проектов космического назначения и напомнил, что первый полностью турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 6A будет запущен в конце 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции создадут собственное космическое агентство до конца 2018 года

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Космические полеты, аппараты и исследования
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