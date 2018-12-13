Эрдоган официально учредил космическое агентство Турции

Анкара, , 09:33 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим указом создал в стране космическое агентство, сообщает 13 декабря Resmi Gazete.

Отмечается, что созданное агентство будет разрабатывать и реализовывать национальные космические программы, а также развивать международные связи в данной сфере. Агентство будет связано с министерством промышленности и технологий Турции и финансироваться из государственного бюджета.

Напомним, ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил о росте количества проектов космического назначения и напомнил, что первый полностью турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 6A будет запущен в конце 2020 года.

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