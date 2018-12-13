«Мамонтовую степь» из Якутии представили в США

Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Проект Плейстоценового парка, расположенного близ поселка Черский в Якутии, представили в Вашингтоне в рамках конференции AGU Fall Meeting. Авторы проекта полагают, что воссоздание арктических экосистем поможет бороться с глобальным потеплением.

По словам ученого и активного участника проекта Никиты Зимова, необходимо восстановить в Артике пастбищную экосистему, подобную «мамонтовой степи», которая существовала на большей части Евразии в последний ледниковый период. Жизнедеятельность большого числа крупных травоядных животных — мамонтов, бизонов, оленей и других — поддерживала высокие темпы биокруговорота, что в конечном итоге влияло на климат.

После глобального вымирания крупных травоядных животных, которое ученые сравнивают по масштабам с гибелью динозавров, экологическое равновесие нарушилось, выросло поступление в атмосферу метана — одного из парниковых газов, утверждают ученые. Плейстоценовый парк сейчас занимает 145 кв. км территории, из них около 20 кв. км огорожено, сообщают РИА Новости.

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