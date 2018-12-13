Русские офицеры на русско-японской войне: жертва и память

Андрей Мартынов, , 00:26 — REGNUM

К русско-японской войне вполне приложима поэтическая метафора Александра Твардовского — «незнаменитая». Как и советско-финская, о которой собственно и писал автор «Страны Муравии», она оказалась заслоненной вскоре последовавшими за ней более трагическими и более кровавыми войнами.

Поэтому появление справочника, объединившего информацию обо всех офицерах Русской императорской армии и Корпуса пограничной стражи, погибших в ходе войны, можно только приветствовать. Следует сказать, что это не первая такая попытка. Вскоре после завершения конфликта в «Военном сборнике» в 1907 — 1909 годах публиковались такие списки. Но, к сожалению, они были не полными и содержали ошибки.

Настоящий справочник включает в себя 1126 имен (на 47 больше «Военного сборника»). Он дает краткие биографические данные о каждом офицере и обстоятельствах его гибели.

Наибольшее число убитых (309) имели звание подпоручика или аналогичное ему (корнет в кавалерии, хорунжий в казачьих войсках). Из старших офицеров чаще всего погибали капитаны (ротмистры, есаулы) — 216, что превышает убыль среди поручиков или прапорщиков, относящихся к младшему офицерству.

Самыми значительными были потери в пехоте (967). Интересно, что в казачьих и иных иррегулярных войсках погибло 40 офицеров, тогда как в обычной кавалерии 5 человек. Возможно, такая разница обуславливается тем, что часть казаков были пластунами, то есть выполняли функции пехоты.

Касаясь отдельных боев, следует отметить, что больше всего русских офицеров осталось на полях Мукденского сражения (353) и в бою на реке Шахэ (335), а вот за весь период обороны Порт-Артура (продолжалась 157 дней) погибло 149.

Тем самым потери в офицерах составили 11,2% от его состава. То есть примерно в два раза выше общей убыли по армии (5,9%). Наиболее молодому офицеру на момент гибели было 19 лет, самому пожилому — 58.

Хотелось бы, чтобы подобный справочник вышел и по чинам флота. Тем более, что специфика боя зачастую не оставляла шансов на спасение. Напомню, что только в Цусимском сражении из экипажей эскадренных броненосцев «Александр III» «Бородино» и миноносца «Безупречный» не спаслось ни одного офицера.

Как говорил генерал Антон Деникин, сам участвовавший в русско-японской войне: «Берегите офицера! Ибо от века и доныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. Сменить его может только смерть».