Учёные нашли причину снижения активности Т-лимфоцитов

Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что причиной снижения активности Т-лимфоцитов может стать нарушение обмена веществ в митохондриях, что приводит к падению защитной способности иммунитета. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные провели исследование на мышах, анализируя метаболизм их иммунных клеток. Выяснилось, что митохондрии старых клеток были мельче и производили меньше энергии, чем молодые.

Отмечается, что можно «спасти» старые Т-лимфоциты и добавить им синтезируемых веществ извне. Учёные планируют проверить активность таких клеток в старых мышах.

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