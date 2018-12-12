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Видео: инженеры научили робота-амфибию передвигаться по льду

Наука

Робот может работать как провод, так и через беспроводное соединение

Вашингтон, 12 декабря 2018, 13:18 — REGNUM  Инженеры из компании Pliant Energy Systems разработали робота-амфибию Velox, который способен передвигаться по льду. Об этом сообщает New Atlas.

Робот может работать как провод, так и через беспроводное соединение. Он способен снимать окружающую среду с помощью камеры, находящейся в передней части корпуса.

Ранее инженеры представили способность робота плавать и перемещаться по снегу или твёрдой поверхности.

Отмечается, что на сегодняшний день создан только прототип робота, который в дальнейшем будет дорабатываться.

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Робототехника
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