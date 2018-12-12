Донецк и Орел планируют создать научно-культурно-образовательный центр

Донецк, , 13:18 — REGNUM Донецкий нацуниверситет экономики и торговли (ДонНУЭТ) им. Туган-Барановского и Орловский госуниверситет им. Тургенева начнут сотрудничество, сообщает 12 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, вузы планируют создать Научно-культурно-образовательный центр «Донецк-Орел». Помимо этого ДонНУЭТ намерен подписать договор о сотрудничестве с крупными орловскими туристическими компаниями.

Напомним, ранее ДонНУЭТ и Рязанский госуниверситет договорились о сотрудничестве в сфере студенческого самоуправления.

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ДонНУЭТ был основан в 1920 году. Вуз является ведущим учреждением Донбасса по подготовке специалистов для учреждений торговли, ресторанного хозяйства, пищевых производств, финансовых и налоговых структур.