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Учёные назвали животное, обладающее самым быстрым укусом в мире

Наука

Муравьи Mystrium camillae могут быстрее всех щёлкать челюстями

Иллинойс, США, 12 декабря 2018, 12:37 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что муравьи Mystrium camillae обладают самым быстрым укусом в мире. Об этом сообщается в Royal Society Open Science.

Муравьи этого вида способны совершать самые быстрые движения во всём животном мире. Так, они могут щёлкать челюстями со скоростью более 90 метров в секунду или 320 километров в час.

Отмечается, что подобный показатель существенно превышает предыдущий рекорд, который установили муравьи вида Odontomachus bauri. Они способны щёлкать челюстями со скоростью свыше 200 километров в час.

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Научные исследования
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