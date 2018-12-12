Учёные назвали животное, обладающее самым быстрым укусом в мире

Иллинойс, США, , 12:37 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что муравьи Mystrium camillae обладают самым быстрым укусом в мире. Об этом сообщается в Royal Society Open Science.

Муравьи этого вида способны совершать самые быстрые движения во всём животном мире. Так, они могут щёлкать челюстями со скоростью более 90 метров в секунду или 320 километров в час.

Отмечается, что подобный показатель существенно превышает предыдущий рекорд, который установили муравьи вида Odontomachus bauri. Они способны щёлкать челюстями со скоростью свыше 200 километров в час.

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