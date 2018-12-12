Китай откажется от старого определения килограмма в мае 2019 года

Пекин, , 05:52 — REGNUM Китай примет новое определения килограмма с 20 мая 2019 года в рамках серьезных изменений в международной системе единиц измерения, которая переживает очередной виток развития, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

«Переопределение килограмма позволит физикам, химикам и биологам проводить калибровку с экстремальной точностью и осуществить революцию в промышленных измерениях», — заявил представитель Государственной администрации рыночного регулирования Китая Се Цзюнь.

Несмотря на то, что изменения почти никак не затронут видимым образом жизнь простых обывателей, это событие является революционным для таких вещей, как ядерные реакторы, космические корабли и биомедицина, отметил Се.

Напомним, что 16 ноября текущего года в международной системе единиц отказались от использования физического эталона килограмма. Металлический цилиндр из сплава платины и иридия являлся эталоном с 1889 года. Теперь же килограмм вычисляется через постоянную Планка — физическую величину, постоянную по всей Вселенной.

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