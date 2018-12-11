Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос

Москва, , 19:24 — REGNUM Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос с целью исследования обшивки корабля «Союз». Об этом сообщается 11 декабря в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

«Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко открыли выходной люк стыковочного отсека «Пирс» и приступили к работе на внешней поверхности Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Как ожидается, космонавты проведут обследование внешней поверхности «Союза МС-09», в котором ранее было обнаружено отверстие.

Расчётная продолжительность выхода в открытый космос составляет более шести часов. Напомним, 3 декабря космический корабль «Союз МС-11», стартовавший с космодрома «Байконур» доставил на МКС новый экипаж в составе космонавта Роскосмоса Олега Кононенко, астронавта NASA Энн Макклейн и астронавта Канадского космического агентства Давида Сен-Жака.

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