Вторник, 11 Декабря 2018 года
20:19:53 МСК

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос

Наука

Сергей Прокопьев и Олег Кононенко в течение шести часов проведут работы на внешней поверхности станции

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос

Москва, 11 декабря 2018, 19:24 — REGNUM  Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос с целью исследования обшивки корабля «Союз». Об этом сообщается 11 декабря в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

«Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко открыли выходной люк стыковочного отсека «Пирс» и приступили к работе на внешней поверхности Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Как ожидается, космонавты проведут обследование внешней поверхности «Союза МС-09», в котором ранее было обнаружено отверстие.

Расчётная продолжительность выхода в открытый космос составляет более шести часов. Напомним, 3 декабря космический корабль «Союз МС-11», стартовавший с космодрома «Байконур» доставил на МКС новый экипаж в составе космонавта Роскосмоса Олега Кононенко, астронавта NASA Энн Макклейн и астронавта Канадского космического агентства Давида Сен-Жака.

Читайте также: На Байконур отправили «Протон-М» для запуска российского модуля к МКС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить