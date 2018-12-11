Ростовских медиков обучили по программам производственной системы Росатома

Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM Руководители медицинских учреждений Ростовской области прошли обучение по программам производственной системы «Росатом» (ПСР). Занятия проходили с 5 по 7 декабря на базе учебно-тренировочного подразделения Ростовской АЭС, расположенной в Волгодонске. Обучение было организовано по просьбе Министерства здравоохранения правительства Ростовской области. Это уже второй обучающий курс для областных медиков в этом году, первый состоялся в августе, сообщает администрация города Волгодонска.

Группа состояла из 21 человека. Медики прослушали базовый курс ПСР, курс «Картирования процессов», посетили детскую поликлинику №2, где с помощью инструментов ПСР реализован проект «Бережливая поликлиника».

«Теоретически с этим проектом «Бережливая поликлиника» были знакомы, но то, что мы за время обучения услышали — эта система даёт конкретный механизм, чтобы уже завтра садиться и начинать работать», — отметил главный врач поликлиники №3 Волгодонска Виктор Дорохов.

В заключительный день обучения состоялся семинар на тему «Бережливая поликлиника в Российской Федерации», врачам рассказали о методике реализации ПСР-проектов.

Прошедшим обучение специалистам выдали сертификаты, подтверждающие получение соответствующих знаний.

В Волгодонске два медицинских учреждения — детская поликлиника №2 и медсанчасть №5 — стали площадками для внедрения проекта «Бережливая поликлиника». Он вызвал интерес в министерстве здравоохранения региона, которое приняло решение тиражировать полученные положительные практики и на другие больницы и поликлиники области.