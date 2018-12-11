На Алтае разработан новый подход к определению снегозапасов

Барнаул, , 13:55 — REGNUM Географы Алтайского государственного университета разработали алгоритм оценки максимально возможного подъема уровня воды в бассейне реки Чарыш, сообщает 11 декабря пресс-служба вуза.

Отмечается, что подтопление селитебных территорий в Алтайском крае происходит ежегодно, и прогнозирование паводка является сложным процессом, поскольку специалисты не обладают всей полнотой информации о природных процессах на обширных территориях и необходимыми метеорологическими данными.

«Чтобы выполнить долгосрочный прогноз максимального весеннего расхода воды и уровня рек, нужно знать объем стока, который, в свою очередь, зависит от снегозапасов в бассейне реки. Полной информации о снегозапасах в бассейне Чарыша нет, так как на исследуемой территории работают всего лишь три метеорологических станции, а этих данных недостаточно, — пояснил доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем географического факультета АлтГУ, к.г.н. Владимир Галахов. — Разработанный алгоритм позволил рассчитать для бассейна Чарыша орографические добавки к скорости вертикальных движений при формировании снега, и тем самым определить средние величины зимних осадков за конкретный зимний период. В дальнейшем полученные данные мы и использовали для оценки максимального уровня подъема воды в реке».

Отмечается, что в практике российских специалистов подобная методика не используется, таким образом, на Алтае разработан совершенно новый подход к определению снегозапасов. Разработанный алгоритм передан Алтайскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и может быть использован и для других речных бассейнов Алтайского края, где подтапливаются селитебные территории.

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