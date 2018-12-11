Нейросеть научили оживлять фигуры людей и заставлять их выбегать из кадра

Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Разработчики из США создали нейросеть, которая способна оживлять фигуры людей на двумерных изображениях. Об этом сообщается на портале Arxiv.org.

Отмечается, что алгоритм создаёт двумерную модель, после чего алгоритм на её базе воспроизводит трёхмерную модель и накладывает на неё текстуру, полученную на основе изображения человека из исходного кадра. После этого алгоритм воспроизводит анимацию с выбегающей из картины моделью.

В результате получается модель, которая может совершать произвольные движения, например, выбегать из кадра. Помимо этого, перед началом анимации пользователь может вручную изменить положение частей тела модели.

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