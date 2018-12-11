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Учёные: объём подземной биосферы в два раза больше объёма Мирового океана

Наука

Около 70% всех микроорганизмов на Земле живут в недрах

Вашингтон, 11 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что подземная биосфера на Земле почти два раза больше по объёму, чем Мировой океан. Об этом сообщается на портале EurekAlert.

Учёные оценили, что глубинная биосфера занимает более 2 млрд кубических километров, что практически в два раза больше, чем объём всех океанов Земли. При этом вес всей биомассы в недрах Земли составляет 15−23 млрд тонн углерода.

Отмечается, что живущие в глубинах Земли микроорганизмы образуют углерода в 245−385 больше, чем люди.

По оценкам учёных, около 70% всех микроорганизмов на Земле живут в недрах. При этом по генетическому разнообразию они сравнимы с организмами, обитающими на поверхности.

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Научные исследования
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