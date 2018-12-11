Учёные выяснили, как выжить в «Игре Престолов»

Канберра, , 13:07 — REGNUM Австралийские учёные Рейдар Листал и Бенджамин Браун изучили сериал «Игра Престолов» с точки зрения эпидемиологии и выяснили, как можно избежать смерти будучи героем продолжающегося фильма. По результатам исследования специалисты подготовили научную статью и опубликовали её на портале SpringerOpen.

Учёные считают, что наибольшим шансом выживания обладают члены знатных родов. Дополнительно выживаемость персонажа повышает его готовность заключать союзы и менять сторону конфликта. Именно таким образом к концу седьмого сезона остались живы Санса Старк и Тирион Ланнистер. Также Листал и Браун считают, что высокая смертность персонажей сериала обусловлена постоянным военным положением и отсутствием стабильного демократического правительства. По этим причинам в регионах нет социальных структур, способных улучшить здоровье и общее состояние жителей.

По исследованию учёных, 186 из 330 персонажей сериала погибли к концу седьмого сезона. Сообщается, что у любого экранного героя есть 14% шанс умереть в первый час своего появления на экране. Отдельно учёные отмечают, что результаты исследования распространяются только на важных для сюжета персонажей и на всё население Вестероса его перенести не получится.

Напомним, что работа австралийских учёных стала не единственным исследованием по вселенной популярного сериала. В 2016 году появилось исследование серой хвори (тяжёлая болезнь вселенной «Игры Престолов»), а в 2017 году учёные исследовали поведение различных персонажей сериала в определённых ситуациях. Также в сообществе сериала шло активное обсуждения химического состава яда, который использовали на свадьбе в четвёртом сезоне.

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