Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Межпланетный аппарат Voyager 2 вышел в межзвездное пространство, сообщает NASA.

Уточняется, что в межзвездное пространство аппарат вышел 5 ноября. В настоящее время он находится в 18 млрд километров от Земли.

«Скорость движения звезд составляет около 100 километров в секунду, скорость Voyager — около 17 километров в секунду», — сказал Эд Стоун, руководитель программы научных исследований Voyager.

Напомним, Voyager 2 был запущен NASA 20 августа 1977 года с целью исследований дальних планет Солнечной системы. Именно этот аппарат в январе 1986 года достиг Урана и в августе 1989 года — Нептуна.

Скорость движения Voyager 2 превышает 3,3 астрономических единиц в год.

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