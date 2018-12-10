В РФ построят аппарат для погружения в «Мариинскую» впадину

Москва, , 15:33 — REGNUM АО «Адмиралтейские верфи» успешно выполняет все программы по оборонзаказу. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 декабря на пресс-конференции заявил глава этого АО Александр Бузаков.

«Большая работа проведена по подготовке к производству будущих гражданских судов», — добавил он и рассказал, что уже подписаны контракты на проектирование траулеров для одной рыбопромышленной компании.

Кроме того, подписан контракт на строительство ледовой платформы «Северный полюс» для проведения научных работ в северных широтах. Эта платформа, по словам Бузакова, будет вмерзать в лед и дрейфовать вместе с ним.

«Мы продолжаем заниматься строительством глубоководных аппаратов и приняли предложение на строительство аппарата для погружения в Мариинскую впадину», — пояснил Бузаков, должно быть, перепутав Марианскую впадину с Государственным академическим Мариинским театром.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, он указал на человеческий фактор как возможную причину недавнего пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин».

«В конечном итоге разберётся следствие, кто в итоге виноват в этом пожаре», — сказал он.

Напомним, что Марианская впадина — это самый глубокий океанический глубоководный жёлоб (максимальная глубина — 10 994 метра) на западе Тихого океана. На дне этой впадины побывали всего три человека за всё время её исследования (на Луне побывали шестеро).

Также отметим, что ранее о строительстве аппарата рассказывал глава ОСК Алексей Рахманов, который 27 октября 2018 года заявил, что пока формируется техзадание и идёт поиск поставщиков основных видов оборудования и комплектующих. Переговоры ведутся с компаниями из-за рубежа и из России.

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