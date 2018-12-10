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Под Ульяновском обнаружены останки одного из крупнейших динозавров

Наука

Учёные дали новому виду травоядного животного название Volgatitan

Ульяновск, 10 декабря 2018, 12:22 — REGNUM  Учёные обнаружили около Ульяновска останки одного из крупнейших видов динозавров, относящегося к титанозаврам. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Гигантский ящер весил около 17 тонн, имел длинные шею и хвост, а в высоту достигал 40 метров. Животное обитало более 130 млн лет назад.

Отмечается, что учёные дали новому виду травоядного животного название Volgatitan. Ранее считалось, что титанозавры жили преимущественно в Южной Америке. Теперь выдвигаются версии, что эти животные были распространены в Восточной Европе и Азии.

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Научные исследования
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