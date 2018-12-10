Понедельник, 10 Декабря 2018 года
13:27:14 МСК

Разработчики создали роботов, повторяющих движения виртуальных персонажей

Наука

Программе достаточно задать строение робота и набор его движений

Вашингтон, 10 декабря 2018, 12:14 — REGNUM  Разработчики из Disney Research разработали роботов, способных повторять движения виртуальных персонажей. Об этом сообщается на сайте компании.

Учёные представили алгоритм, с помощью которого каркасы роботов способны повторять движения виртуальных персонажей.

Отмечается, что в программе необходимо задать строение робота и набор его движений, после чего алгоритм произведёт расчёт расположения и типа сгибов для проволоки, из которой состоит каркас. Далее несколько тросов приводят робота в движение.

Читайте также: Видео: робота научили подстраиваться под движения человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить