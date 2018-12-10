Разработчики создали роботов, повторяющих движения виртуальных персонажей

Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Разработчики из Disney Research разработали роботов, способных повторять движения виртуальных персонажей. Об этом сообщается на сайте компании.

Учёные представили алгоритм, с помощью которого каркасы роботов способны повторять движения виртуальных персонажей.

Отмечается, что в программе необходимо задать строение робота и набор его движений, после чего алгоритм произведёт расчёт расположения и типа сгибов для проволоки, из которой состоит каркас. Далее несколько тросов приводят робота в движение.

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