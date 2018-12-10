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Сидячий образ жизни приводит к развитию диабета

Наука

Какие опасности ждут людей, ведущих сидячий образ жизни?

Сеул, 10 декабря 2018, 11:22 — REGNUM  Согласно новому исследованию корейских ученых, люди, которые сидят более 10 часов в день, в 1.6 раза больше подвержены риску развития сахарного диабета, сообщает YTN.

«Инсулинорезистентность» — физическое состояние, при котором клетки организма не реагируют на обычные действия инсулина. То есть организм вырабатывает инсулин, но клетки в организме приобретают устойчивость и не могут использовать его эффективно, что приводит к сахарному диабету.

По сообщению профессора Пак Ын Чхоля из университета Ёнсе, в 2015 году более 2500 человек приняли участие в Национальном обследовании здоровья и питания.

По словам исследователей, люди которые сидят менее 9 часов в день менее подвержены данному феномену, а для тех, кто проводит в сидячем положении более 10 часов это может стать проблемой.

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Научные исследования
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