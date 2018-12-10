Российская наука лидирует в космической и военной сферах — опрос

Москва, , 10:44 — REGNUM Российская наука лидирует в мире по исследованиям в космической и военной сферах (по 30%). На втором месте — здравоохранение (11%). На третьем — атомная и ядерная энергетика, а также физико-математическая сфера (по 7%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 37% опрошенных, компетентность российских ученых выше, чем у зарубежных ученых, ниже — 16%. 37% граждан говорят, что уровень ученых находится на том же уровне, что и у зарубежных.

Большинство жителей России (72%) хотят, чтобы их ребенок стал ученым. Чаще этого хотят 35−44-летние (83%), меньше — молодые люди 18−24 года (20%).

Опрос проведен 6 декабря 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные приблизилась к созданию препаратов направленного действия с минимальным количеством побочных эффектов, которые могли бы применяться против мигрени, ожирения, депрессии и шизофрении.

Развитие сюжета: Учёные приблизились к созданию препаратов направленного действия