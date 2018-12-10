Учёные изучили повреждения биологической материи под воздействием радиации

Иркутск, , 07:28 — REGNUM Учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) и Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН совместно с коллегами из Германии провели исследование, в котором впервые детально продемонстрировали развитие повреждения биологической материи под воздействием радиации, сообщает 10 декабря пресс-служба вуза.

«В этом году нам совместно с коллегами из Института Макса Планка, Гейдельбергского университета (Германия) впервые удалось продемонстрировать один из процессов, которые могут происходить при высокоэнергетическом возбуждении биомолекулы в окружении, одновременно экспериментальными и теоретическими методами. До этого таких попыток не предпринималось», — сообщил сотрудник лаборатории квантовой химии ИГУ, ведущий научный сотрудник ИрИХ СО РАН, доктор химических наук Александр Трофимов.

Отмечается, что в совместном исследовании на плечи иркутских ученых легла задача проведения квантово-химических расчетов различных путей и механизмов распада модельной биологической системы после ее взаимодействия с мощными источниками возбуждения и оценки возможности реализации каждого из таких путей.

«В результате были интерпретированы экспериментальные данные и показано, что окружение биомолекул принимает непосредственное участие в процессах происходящих после их облучения. Для получения теоретических результатов необходимой точности были задействованы самые мощные компьютеры, использовались разрабатываемые в лаборатории квантовой химии ИГУ специализированные методы и оригинальное программное обеспечение», — объяснила научный сотрудник ИГУ кандидат химических наук Анна Скитневская.

Рассмотренные во время работы процессы в настоящее время все еще чрезвычайно слабо изучены в силу объективных сложностей их экспериментального и теоретического исследования. По словам учёных, полученные результаты позволили улучшить понимание механизмов перераспределения энергии в биосистемах после воздействия высокоэнергетического облучения, что, в свою очередь, необходимо для планирования дальнейших экспериментальных исследований и разработки эффективных способов защиты живых систем от радиационного повреждения.

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