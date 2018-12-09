Учёные раскрыли механизм передвижения гекконов по воде

Окленд, США, , 16:13 — REGNUM Биологи изучили механизмы, позволяющие гекконам передвигаться по водной поверхности. Исследование опубликовано в журнале Cell Biology.

Животные разных размеров используют разные механизмы для передвижения по воде: насекомые и мелкие животные полагаются на силы поверхностного натяжения, а крупные удерживаются за счёт энергичных ударов конечностями по водной поверхности. Ящерицы гекконы представляют интерес для исследователей, так как занимают промежуточное положение.

Сотрудники Калифорнийского университета (США), Технологического института Джорджии (США) и Общества научных исследований имени Макса Планка (Германия) изучили механизмы, которые используют гекконы.

Исследователи сняли передвижение гекконов по водной поверхности на высокоскоростную камеру. Анализ съёмки показал, что гекконы используют и воздушные полости, которые создаются при ударах об воду, и поверхностное натяжение.

Авторы исследования считают, что изучение механизмов движения живых существ по воде помогут в разработке технических средств, например, роботов, способных двигаться по воде и суше.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование французских учёных, представленное в октябре 2018 года, показало, что сон аргентинских ящериц чёрно-белых тегу протекает в двух фазах, аналогичных «медленному» и «быстрому» сну у млекопитающих.