Биологи перепрограммировали клетки кожи в иммунные

Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Международная группа учёных разработала механизм перепрограммирования клеток соединительной ткани в дендритные клетки, выполняющие иммунорегуляторные функции. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

Исследовательская группа из Швеции, России, Португалии и Великобритании изучает методы борьбы с раком на основе поведения дендритных клеток.

Они обнаружили, что при раковых заболеваниях дендритные клетки частично уничтожаются и не могут обеспечить необходимое функционирование иммунной системы. Учёные занялись поиском способов генерирования новых клеток.

Исследователям удалось получить дендритные клетки из клеток соединительной ткани методом прямого перепрограммирования.

Авторы отметили, что их работа открывает возможность разработки новых иммунотерапевтических методов лечения рака.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре учёные из Франции представили результаты исследования, показавшего, что потенциальное разнообразие клеток раковых опухолей ограничивается иммунной системой.