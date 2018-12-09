На Байконур отправили «Протон-М» для запуска российского модуля к МКС

Москва, , 14:13 — REGNUM Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева подготовил и отправил на космодром «Байконур» ракету-носитель «Протон-М». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Протон-М» прибудет на космодром 14 декабря. Блоки ракеты и обтекатель будут храниться в техническом комплексе космодрома до начала пусковой компании.

Эта ракета-носитель будет использоваться для запуска к Международной космической станции многофункционального лабораторного модуля «Наука». Запуск запланирован на 2019 год.

В «Роскосмосе» отметили, что центр им. М. В. Хруничева отгрузит на «Байконур» ещё одну ракету-носитель «Протон-М», которая будет использоваться для запуска российского космического аппарата «Спектр-РГ».

Отметим, модуль «Наука» также разрабатывается центром им. М. В. Хруничева и РКК «Энергия». «Наука» обеспечит размещение научного оборудования, предоставит новые порты для стыковки транспортных кораблей и объёмы для хранения грузов. Этот модуль станет одним из самых больших в составе МКС.

Сроки запуска модуля «Наука» неоднократно переносились, начиная с 2011 года. Ожидается, что модуль будет отправлен к МКС весной 2019 года.