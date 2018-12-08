В Красноярске прошёл завершающий этап всероссийского фестиваля науки

Красноярск, , 16:06 — REGNUM Завершающий этап VIII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ прошёл 7−8 декабря в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета, ставшего одним из организаторов мероприятия.

Куратор красноярской площадки научного фестиваля Наталья Бахова сообщила, что программа фестиваля отразила ориентиры развития края на ближайшие 30 лет.

Молодёжи Красноярска рассказали о научных исследованиях в различных сферах: от геологии и нефтегазовой отрасли до медицины и космических технологий.

В рамках фестиваля на нескольких площадках прошли открытые лекции ведущих российских и зарубежных учёных, показы научно-познавательных фильмов и мастер-классы.

Напомним, фестиваль NAUKA 0+ получил статус общероссийского проекта в 2011 году. К 2018 году он охватывает более 80 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, столичный этап фестиваля в 2018 году проходил с 12 по 14 октября.