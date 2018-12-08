Эксперимент с мышами выявил снижение иммунитета в космосе

Москва, , 15:43 — REGNUM Работа иммунной системы мышей ухудшилась после 30-дневного космического полёта, показало исследование учёных из России и Франции, опубликованное в журнале The FASEB Journal.

Запуск российского космического аппарата Бион-М №1 для проведения медико-биологических исследований состоялся ещё в 2013 году, однако учёные продолжают обрабатывать результаты научной программы.

Одной из целей запуска было исследование влияния космического полёта на биологию живых организмов. На борту аппарата находились мыши, песчанки, гекконы, улитки, ракообразные, рыбы и различные микроорганизмы.

Анализ бедренных костей мышей, находившихся на борту космического аппарата, выявил снижение количества иммунных клеток. Для сравнения использовалась контрольная группа мышей, которая содержалась в таких же условиях, но на Земле.

У мышей, находившихся в космосе, снизился на 41% уровень B-лимфоцитов, обеспечивающих иммунный ответ.

Напомним, запуск космического аппарата Бион-М № 1 был произведён 19 апреля 2013 года с космодрома «Байконур». Капсула с животными и растениями была выведена на орбиту, где находилась 30 суток. Аппарат совершил успешную посадку на Землю 19 мая 2013 года.

В ходе полёта песчанка выбралась из отсека и прогрызла изоляцию одного из проводов, что вызвало частичный отказ аппаратуры. Из-за этого инцидента погибли песчанки, рыбы-цихлиды и часть чёрных мышей.