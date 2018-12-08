Российские учёные обнаружили вредные наночастицы в сварочном дыме

Владивосток, , 14:37 — REGNUM Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при поддержке международной группы токсикологов обнаружили, что в процессе дуговой сварки образуются наночастицы, опасные для здоровья человека. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Известно, что при процессе дуговой сварки испаряется до 3% электрода. Образующийся сварочный дым содержит частицы оксида железа, марганца, кремния и хрома.

Исследователи установили, что некоторые из таких вредных частиц обладают очень маленькими размерами. Самые мелкие из таких частиц (размером до 1 нм) могут проникать в центральную нервную систему.

Учёные обнаружили, что токсичные наночастицы не оседают в течение долгого времени, а также могут перемещаться далеко за пределы рабочей зоны.

Авторы сообщили, что продолжат исследования, которые помогут минимизировать риски для здоровья людей в промышленных зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в ДВФУ представили технологию лазерной печати наноструктур из металла. Новая разработка превосходит аналоги по скорости производства наноструктур.