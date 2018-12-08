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В ЦНИИмаш защитят технический облик сверхтяжёлой ракеты-носителя

Наука

Рабочая группа будет защищать свои предложения перед Советом главных конструкторов и руководителей космической отрасли

Москва, 8 декабря 2018, 13:02 — REGNUM  Защита технического облика ракеты-носителя сверхтяжёлого класса пройдёт в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) 8 декабря, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Рабочая группа будет защищать свои предложения перед Советом главных конструкторов и руководителей космической отрасли.

Отметим, ракеты-носители сверхтяжёлого класса способны выводить на низкую околоземную орбиту нагрузку свыше 50 тонн.

Головным разработчиком российского сверхтяжёлого носителя является РКК «Энергия». Всего в проекте задействовано более 10 предприятий «Роскосмоса».

Напомним, 29 января президент России Владимир Путин подписал указ о создании космического ракетного комплекса ракеты носителя сверхтяжёлого класса на космодроме «Восточный».

Плановые лётные испытания начнутся в 2028 году.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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