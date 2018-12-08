В ЦНИИмаш защитят технический облик сверхтяжёлой ракеты-носителя

Москва, 8 декабря 2018, 13:02 — REGNUM Защита технического облика ракеты-носителя сверхтяжёлого класса пройдёт в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) 8 декабря, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Twitter.
Рабочая группа будет защищать свои предложения перед Советом главных конструкторов и руководителей космической отрасли.
Отметим, ракеты-носители сверхтяжёлого класса способны выводить на низкую околоземную орбиту нагрузку свыше 50 тонн.
Головным разработчиком российского сверхтяжёлого носителя является РКК «Энергия». Всего в проекте задействовано более 10 предприятий «Роскосмоса».
Напомним, 29 января президент России Владимир Путин подписал указ о создании космического ракетного комплекса ракеты носителя сверхтяжёлого класса на космодроме «Восточный».
Плановые лётные испытания начнутся в 2028 году.