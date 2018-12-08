В Роскосмосе смоделировали полёт «Федерации»

Королёв, Московская область, , 11:20 — REGNUM Эксперимент по моделированию деятельности экипажа во время полёта пилотируемого космического корабля «Федерация» провели в ракетно-космической корпорации «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Во время эксперимента были отработаны операции, моделирующие предстартовую подготовку корабля, выведение на орбиту, сближение и стыковку с международной космической станцией.

В эксперименте были задействованы не только члены экипажа (командир, второй пилот и учёный), но и условный Центр управления полётами.

В «Роскосмосе» отметили, что эксперименты по оценке интерфейса «Федерации» будут проводиться до конца года. Результаты экспериментов будут использованы для составления эксплуатационной документации корабля.

Напомним, разработка многоразового пилотируемого космического корабля «Федерация» началась в 2009 году. Ожидается, что корабли этой серии заменят корабли «Союз».

Дорожная карта проекта предусматривает, что лётные испытания начнутся в 2022 году.