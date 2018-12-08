Генетики объяснили высокую продолжительность жизни попугаев

Питтсбург, США, , 08:55 — REGNUM Попугаи в среднем живут дольше других птиц такого размера из-за генетических изменений, показало исследование учёных из США и Бразилии, опубликованное в журнале Current Biology.

Птицы семейства попугаевых превосходят птиц других семейств близких размеров по продолжительности жизни и когнитивным способностям. Исследователи из Университета Карнеги Меллон (США), Федерального университета штата Сеара (Бразилия), Университета Рокфеллера (США) и Исследовательского института в Петрополисе (Бразилия) выявили генетическую основу этих отличий.

Учёные расшифровали геном синелобого амазона (Amazona aestiva) и сравнили его с геномами 30 птиц, включая 4 других попугаевых.

Исследователи выявили несколько геномных особенностей, присущих только попугаям. Они установили, что повышенную продолжительность жизни обеспечивают гены TERT, POLK, ERCC3, SOD1 и SOD3, поддерживающие клеточные функции.

Повышенные когнитивные способности также нашли отражение в генетической структуре.

Авторы отмечают, что это исследование поможет лучше понять генетические механизмы эволюции сознания и продолжительности жизни.