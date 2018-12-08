В ИМБП подготовили комплекс для моделирования космической экспедиции

Москва, , 07:30 — REGNUM Наземный экспериментальный комплекс в Государственном научном центре Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН подготовлен для проведения четырёхмесячного эксперимента по моделированию космической экспедиции «SIRIUS 18/19». Об этом сообщает пресс-служба ИМБП.

Группа испытателей под руководством лётчика-космонавта Героя России Евгения Тарелкина проверила систему жизнеобеспечения, экспериментальные установки, медико-технический комплекс и другие системы наземного экспериментального комплекса.

Проверка показала, что комплекс полностью подготовлен для проведения четырёхмесячного эксперимента, во время которого будут имитироваться условия пилотируемой космической экспедиции.

В рамках изоляционного эксперимента будет имитироваться полёт экипажа к Луне и приземление на спутник для проведения исследований на его поверхности.

Отметим, международный проект «SIRIUS» проводится ИМБП при поддержке американской Human Research Program NASA, а также в кооперации с другими организациями-партнёрами.

Ожидается, что проект будет реализовываться в течение 5 лет. За это время будут проведены несколько изоляционных экспериментов, продолжительность которых будет достигать одного года.