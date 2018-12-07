Китай отправил космический аппарат на обратную сторону Луны

Пекин, , 23:04 — REGNUM Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» запущен с космодрома Сичан для исследования обратной стороны Луны, сообщает 7 декабря информагентство Sina.

Программа исследования обратной стороны Луны реализуется Национальным космическим управлением КНР.

Ракета-носитель была запущена в 21:00 мск с космодрома Сичан.

Напомним, в июне 2018 года в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны был выведен спутник-ретранслятор «Цюэцяо» для передачи сигналов от аппарата «Чанъэ-4» на Землю.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря аэрокосмическое агентство США опубликовало аудиозапись шума ветра на Марсе, переданную марсоходом.

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