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Марсоход NASA передал аудиозапись шума марсианского ветра. Аудио

Наука

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Вашингтон, 7 декабря 2018, 21:52 — REGNUM  Марсоход NASA Mars InSight впервые в истории передал аудиозапись шума ветра на Красной планете, сообщил 7 декабря директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.

«Люди не слышали шум марсианского ветра до этого момента», — написал Брайденстайн в комментарии к опубликованной видеозаписи.

Ролик с аудиозаписью марсианского ветра также опубликован на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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