Марсоход NASA передал аудиозапись шума марсианского ветра. Аудио

Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Марсоход NASA Mars InSight впервые в истории передал аудиозапись шума ветра на Красной планете, сообщил 7 декабря директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.

«Люди не слышали шум марсианского ветра до этого момента», — написал Брайденстайн в комментарии к опубликованной видеозаписи.

Ролик с аудиозаписью марсианского ветра также опубликован на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Читайте также: NASA планирует отправить в 2020 году на Марс новый марсоход

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России: США намеренно рушат систему нераспространения оружия в космосе

Читайте развитие сюжета: Китай отправил космический аппарат на обратную сторону Луны