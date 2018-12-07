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В Бурятии прошёл Всероссийский правовой диктант

Наука

Мероприятие было посвящено 25-летию принятия Конституции Российской Федерации

Улан-Удэ, 7 декабря 2018, 18:04 — REGNUM  Всероссийский правовой диктант, посвященный 25-летию принятия Конституции Российской Федерации, состоялся сегодня, 7 декабря, в Бурятии.

Мероприятие прошло на нескольких площадках, в том числе в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова.

В академии ИА REGNUM сообщили, что участники в режиме онлайн-тестирования ответили на 30 вопросов, охватывающих основные отрасли российского права, а также сферу кредитования.

По словам организаторов, мероприятие было призвано оценить уровень правовой грамотности населения, повысить мотивацию различных слоёв населения в изучении права. Организатор диктанта — Ассоциация юристов России.

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День Конституции
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