В Бурятии прошёл Всероссийский правовой диктант

Улан-Удэ, , 18:04 — REGNUM Всероссийский правовой диктант, посвященный 25-летию принятия Конституции Российской Федерации, состоялся сегодня, 7 декабря, в Бурятии.

Мероприятие прошло на нескольких площадках, в том числе в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова.

В академии ИА REGNUM сообщили, что участники в режиме онлайн-тестирования ответили на 30 вопросов, охватывающих основные отрасли российского права, а также сферу кредитования.

По словам организаторов, мероприятие было призвано оценить уровень правовой грамотности населения, повысить мотивацию различных слоёв населения в изучении права. Организатор диктанта — Ассоциация юристов России.