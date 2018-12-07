В ДВФУ освоили сверхбыструю лазерную печать наноструктур

Владивосток, , 15:44 — REGNUM Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали технологию ультрабыстрой лазерной печати наноструктур, сообщает 7 декабря пресс-служба вуза.

Новый метод сварки отличается тем, что позволяет создавать на поверхности металлов структуры при помощи фемтосекундного лазера с частотой миллион импульсов в секунду. Такое достижение стало возможным после того, как учёные расщепили каждый луч на 50 импульсов с помощью специальных оптических элементов.

«Лазер светит на металлическую пленку, она плавится, потом в жидкой фазе формируются структуры и застывают. Речь идет об ускорении создания таких структур», — пояснил один из авторов, научный сотрудник кафедры теоретической и ядерной физики Школы естественных наук ДВФУ Александр Кучмижак.

Сейчас в университете ведётся ряд исследований по изучению технологии лазерной печати различными методами. Также учёные работают над новыми устройствами в рамках проекта «Материалы»: над ловушкой для молекул опасных веществ, технологией идентификации молекул с помощью подложки из «черного» кремния и другими перспективными проектами.

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