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Саудовская Аравия запустила в космос два спутника

Наука

Запуск состоялся в Китае

Эр-Рияд, 7 декабря 2018, 12:48 — REGNUM  Саудовская Аравия запустила в космос два спутника, запуск состоялся с китайского космодрома, сообщает 7 декабря Anadolu.

«Это достижения стали плодом серьезных усилий многих исследователей за последние годы», — говорится в заявлении начальника центра по науке и технологиям Турки бин Сауда бин Мохаммеда.

Два спутника будут использоваться для аэросъемки, они обладают высоким разрешением, что позволит решать многие исследовательские задачи. Пока не ясно, возможно ли использования данных изделий в военных целях.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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