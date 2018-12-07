Учёные нашли бактерии и грибки на живописных полотнах

Рим, , 12:25 — REGNUM Учёные из Италии пришли к выводу, что некоторые бактерии и грибки могут развиваться на живописных полотнах. Об этом сообщается в журнале Plos One.

Отмечается, что обнаружили колонии бактерий Staphylococcus и Bacillus, а также грибок Aspergillus и Penicillium на картинах XVII века. По мнению исследователей, бактерии и грибки, вероятно, питаются красным лаковым пигментом или красной и жёлтой землёй.

По словам учёных, некоторые бактерии из рода Bacillus подавляют рост различных микроорганизмов, поэтому, возможно, могут использоваться для защиты полотен.

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