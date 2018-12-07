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Учёные обнаружили старейший в мире след ДНК бактерии чумы

Наука

Учёные нашли следы бактерии в крупном захоронении на юго-западе Швеции, сделанном около 5 тыс. лет назад

Гётеборг, Швеция, 7 декабря 2018, 12:03 — REGNUM  Археологи из Швеции, Дании и Франции обнаружили старейший в мире след ДНК бактерии чумы Yersinia pestis. Об этом сообщается в журнале Cell.

Учёные нашли следы бактерии в крупном захоронении в районе города Фальчепинг, на юго-западе Швеции. Захоронение было сделано около 5 тыс. лет назад.

По словам учёных, находка может служить доказательством первой в истории пандемии чумы. Она могла поразить людей вдоль торговых путей из Европы в Азию.

Как ранее сообщало, возбудителя чумы, который вызвал пандемию в Средние века в Европе, могли завезти из Центральной Азии или с Западного Урала.

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