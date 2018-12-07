Учёные связали риск развития шизофрении с низким содержанием витамина D

Копенгаген, , 11:28 — REGNUM Учёные из Дании и Австралии пришли к выводу, что на риск развития шизофрении влияет низкое содержание витамина D при рождении. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Учёные считают, что недостаток солнечного света, являющийся одной из причин низкого содержания витамина D, считается одним из факторов на повышение риска развития шизофрении.

Авторы работы провели исследование, согласно которому что у детей, родившихся с дефицитом витамина D, риск развития шизофрении был на 44% выше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные приблизилась к созданию препаратов направленного действия с минимальным количеством побочных эффектов, которые могли бы применяться против мигрени, ожирения, депрессии и шизофрении.

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