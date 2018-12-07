В Китае создали перезаписываемую бумагу, способную менять цвет

Пекин, , 11:21 — REGNUM Учёные из Китая создали перезаписываемую бумагу, которая способна менять цвет под воздействием температуры или инфракрасного излучения. Об этом сообщается в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Бумага состоит из трех слоёв. Центральный слой представляет собой обычную бумагу. На нее с одной стороны наносится термохромный слой, а с другой — чёрный фототермический тонер.

Отмечается, что термохромный слой, состоящий из цветообразователя, проявителя и растворителя, придает бумаге перезаписываемые свойства.

По словам учёных, бумага выдерживает более ста циклов перезаписи, а записанные на неё изображения сохраняются в течение полугода.

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