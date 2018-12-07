В Китае на медном руднике обнаружили следы плотоядных динозавров

Чэнду, Китай, , 10:23 — REGNUM Большое количество следов динозавров различных видов было обнаружено в ходе взрывных работ на медном руднике в китайской провинции Сычуань. Об этом пишет 7 декабря портал China.org.cn.

Отмечается, что при проведении взрывных работ на руднике «Саньбилога» рабочие обнаружили участки породы с отпечатками лап рептилий. При тщательном осмотре было выяснено, что следы принадлежат динозаврам с двумя, тремя и четырьмя пальцами на лапах.

Палеонтологи, изучившие участки породы, сделали вывод, что жившие в этих местах миллионы лет назад плотоядные ящеры умели плавать — отпечатки их лап были заполнены окаменевшими донными отложениями.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября немецкие палеонтологи заявили об обнаружении нового вида археоптерикса — промежуточного звена между древними рептилиями и современными птицами. Обнаруженная в баварском Дайтинге окаменелость с отпечатком древнего животного была изучена с помощью метода компьютерной томографии.

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