Пятница, 7 Декабря 2018 года
11:10:58 МСК

В Китае на медном руднике обнаружили следы плотоядных динозавров

Наука

Жившие в этих местах миллионы лет назад ящеры умели плавать — отпечатки их лап были заполнены окаменевшими донными отложениями

Чэнду, Китай, 7 декабря 2018, 10:23 — REGNUM  Большое количество следов динозавров различных видов было обнаружено в ходе взрывных работ на медном руднике в китайской провинции Сычуань. Об этом пишет 7 декабря портал China.org.cn.

Отмечается, что при проведении взрывных работ на руднике «Саньбилога» рабочие обнаружили участки породы с отпечатками лап рептилий. При тщательном осмотре было выяснено, что следы принадлежат динозаврам с двумя, тремя и четырьмя пальцами на лапах.

Палеонтологи, изучившие участки породы, сделали вывод, что жившие в этих местах миллионы лет назад плотоядные ящеры умели плавать — отпечатки их лап были заполнены окаменевшими донными отложениями.

Читайте также: Учёные: птицы унаследовали от динозавров разноцветную окраску яиц

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября немецкие палеонтологи заявили об обнаружении нового вида археоптерикса — промежуточного звена между древними рептилиями и современными птицами. Обнаруженная в баварском Дайтинге окаменелость с отпечатком древнего животного была изучена с помощью метода компьютерной томографии.

Читайте также: Европейские ученые обнаружили ранее неизвестный вид археоптерикса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные открытия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить