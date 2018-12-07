Два спутника для Саудовской Аравии выведены на орбиту — корпорация Китая

Пекин, , 10:22 — REGNUM Два спутника SaudiSat-5А и SaudiSat-5В, принадлежащие Саудовской Аравии, выведены на орбиту при помощи китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

В сообщении корпорации отмечается, что ракета-носитель «Чанчжэн-2D» с двенадцатью спутниками стартовала с космодрома Цзюцюань 7 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря французская компания Arianespace успешно запустила ракету-носитель Ariane-5 с южнокорейским и индийским спутниками на борту.

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